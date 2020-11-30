Студенты ИТ-колледжа заняли первое место во всероссийском хакатоне

30.11.2020 | 09:53

Команда «Все_конечно_весело» в составе пяти студентов ИТ-колледжа (Льва Бродского, Дмитрия Придухи, Дмитрия Макарова, Марии Андриановой, Владимира Лукьянова) и при поддержке Алексея Градскова в течение двух дней (28-29 ноября) в онлайн-формате принимала участие в первом хакатоне по анализу больших данных проекта «Билет в будущее» (BILET.HACK).

Мероприятие провели Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ).

Участники Bilet.hack проанализировали информацию о школьниках 6-11-х классов из 68 регионов России и их «цифровой след» в проекте «Билет в будущее»: результаты анкетирования, тестов и профессиональных проб.

По итогам хакатона будет сформирована первая карта выбора профессий школьниками по регионам, а также алгоритмы, которые позволят организаторам повысить качество проекта.

Команда «Все_конечно_весело» максимально выполнила поставленную задачу и заняла первое место в номинации «Разработка сравнительных индексов» с проектом «Анализ интересов и способностей школьников относительно выбранных компетенций».