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Учеба

Пензенские школьники прямо на уроке побывали в виртуальной реальности

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Воспитанники тридцатой школы Пензы оказались в виртуальной реальности благодаря новейшему оборудованию. В образовательном заведении появились комплекты специальных очков, они позволяют ученикам перенестись в неизведанные дали.

«Вообще не страшно. Такое чувство, будто реально погрузился. Очень круто первый раз», - поделился впечатлениями от новинки один из школьников.

Комплектов очков виртуальной реальности 16. Они используются на уроках информатики.

«Вот здесь есть кнопочка включения, они у нас включаются. Как только их надеваем, появляется значок загрузки. По кругу располагается целый контент в виде значков - все, что может быть загружено в эти очки», - пояснила учитель информатики школы № 30 г. Пензы Виктория Бычина.

Речь идет прежде всего об экскурсиях, которые используются в образовательных целях. Ребята могут побывать в инновационном центре «Сколково» или на крупных пензенских предприятиях.

«Это оборудование со встроенным уже программным обеспечением, которое позволяет рассматривать виртуальную реальность и дополненную реальность. На уроках мы можем использовать модели различных частей компьютера, каких-то процессов, даже анимированных», - рассказал учитель информатики школы № 30 г. Пензы Владимир Зайцев.

Работают очки от аккумулятора, который заряжается так же, как обычная батарея мобильного телефона.

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