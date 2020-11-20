ПензГТУ проводит бесплатные онлайн-консультации по ЕГЭ

20.11.2020 | 10:34

Преподаватели Пензенского государственного технологического университета готовы разобрать с 11-классниками отдельные темы единого государственного экзамена по четырем дисциплинам, необходимым для поступления в технический вуз.

Каждую субботу начиная с 21 ноября на платформе Zoom будут проходить 40-минутные консультации, участниками которых могут стать все желающие.

«Мы построили работу таким образом, чтобы ребята не в ущерб основным занятиям в школе могли виртуально посетить наши образовательные мастер-классы. Проходят занятия во второй половине дня, и их ведут опытные преподаватели ПензГТУ, которые не первый год работают на подготовительных курсах университета, входят в эскпертные комиссии ЕГЭ в регионе и прекрасно осведомлены, какие темы для выпускников являются наиболее трудными», - пояснила методист центра профориентации Елена Чапаева.

Для консультаций выбраны предметы, которые вызывают особые сложности: профильная математика, физика, химия и биология.

«Каждую неделю (на сайте вуза и в группе @abiturient_penzgtu («Абитуриент ПензГТУ») в социальной сети «ВКонтакте» мы публикуем расписание, чтобы ребята заранее могли определиться с выбранной консультацией», - уточнила Елена Чапаева.

Для подключения необходимо до 15:00 пятницы отправить заявку на почту prk@penzgtu.ru, чтобы получить ссылку в Zoom.

Как заверяют организаторы, консультации предполагают и живое общение в режиме офлайн. После трех консультаций в интернете одна будет проходить очно на площадке ПензГТУ. Здесь в формате живого общения планируется разбор вопросов по пройденным темам.