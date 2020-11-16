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Учеба

Пензенских школьников приглашают принять участие в олимпиаде «Звезда»

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Организаторы многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» (№ 36 в Перечне олимпиад школьников Министерства науки и высшего образования Российской Федерации на 2020/21 год) объявили о начале регистрации участников.

С 15 по 30 ноября 2020 года желающие проверить свои знания в области целого ряда дисциплин, в том числе русского языка, математики, физики, технологий, обществознания и других, должны зарегистрироваться на сайте http://zv.susu.ru.

В Сурском крае уже седьмой год организатором олимпиады выступает Пензенский государственный технологический университет.

«В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в регионе и в целях соблюдения мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции мы приняли решение, что отборочный этап олимпиады будет проводиться в онлайн-режиме на официальном сайте олимпиады http://zv.susu.ru», - пояснил куратор МИО «Звезда» в Пензенской области, руководитель центра профориентации ПензГТУ Павел Желтов.

Для прохождения интернет-тура необходимо зарегистрироваться на сайте http://zv.susu.ru. Инструкция размещена на сайте ПензГТУ и в группе @abiturient_penzgtu («Абитуриент ПензГТУ») в социальной сети «ВКонтакте».

Выполнение олимпиадных заданий интернет-тура будет доступно с 1 по 20 декабря в личном кабинете зарегистрированного участника.

«Если у вас возникли вопросы по вопросам участия в многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда», то обращайтесь непосредственно ко мне, в приемную комиссию технологического университета, либо звоните по телефону 8 (8412) 20-42-47», - обратился к абитуриентам куратор олимпиады.

Более подробную информацию об олимпиаде и ПензГТУ можно узнать на сайте www.penzgtu.ru.

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