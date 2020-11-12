Пензенский ИТ-колледж признан лучшим в России

12.11.2020 | 12:02

Научно-исследовательский институт социальной статистики подвел итоги национального конкурса «Лучшие колледжи РФ - 2020».

По результатам отбора Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж) вошел в число лауреатов.

Диплом лауреата, сертификат на право использования логотипа национального конкурса «Лучшие колледжи РФ - 2020» и памятная медаль в условиях непростой эпидемиологической ситуации были направлены в колледж по почте.