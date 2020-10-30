В ПензГТУ пройдет онлайн-консультация для абитуриентов

30.10.2020 | 10:40

Приемная комиссия Пензенского государственного технологического университета приглашает учеников 11-х классов на онлайн-консультацию по вопросам поступления в вуз в 2021 году.

«Мы постараемся осветить самые важные и сложные вопросы приемной кампании 2021 года. Вся информация, которую мы представим, позволит и старшеклассникам, и их родителям, и учителям школ правильно выстроить траекторию подготовки в вуз, выбрать необходимые ЕГЭ и эффективно распределить время», - пояснил ответственный секретарь приемной комиссии ПензГТУ Александр Павлов.

Онлайн-консультация состоится в группе «Абитуриент ПензГТУ» социальной сети «ВКонтакте». На площадке подробно расскажут о важных этапах приемной кампании 2021 года, осветят вопросы выбора направлений подготовки и необходимых для поступления в вуз ЕГЭ, расскажут о количестве бюджетных мест и требованиях для поступающих на бюджет.

«Мы обязательно остановимся на тех ошибках, которые традиционно совершают абитуриенты и их родители на этапе подачи документов в вуз. Мы объясним, как надо работать с информацией сайта вуза, принимать решения о подаче согласия, а также расскажем, как в течение года заработать дополнительные баллы к ЕГЭ», - сообщил Александр Юрьевич.

Консультация состоится в субботу, 31 октября, с 10:00 до 12:00. Познакомиться с направлениями подготовки технологического университета можно на сайте http://abitur.penzgtu.ru/ru/.