Пензенский ИТ-колледж поддерживает граждан и экономику региона

30.10.2020 | 15:52

Пензенский ИТ-колледж приглашает граждан, пострадавших от распространения новой короновирусной инфекции, на краткосрочное бесплатное обучение.

Оно стартует в первых числах ноября и будет проводиться по востребованным на рынке труда компетенциям: «Сварочные технологии», «Электромонтаж», «Веб-дизайн и разработка», «Сетевое и системное администрирование». Спрос на этих специалистов на промышленных предприятиях и в IT-компаниях велик.

В среду, 28 октября, администраторы центра обучения приняли участие во всероссийском вебинаре по вопросам организации учебного процесса.

Днем ранее, 27-го числа, руководство колледжа провело встречу с нетрудоустроенными выпускниками и разъяснило условия прохождения обучения, процедуру подачи заявки онлайн и перспективы получения документов.

Подать заявку на бесплатное обучение могут следующие категории:

- безработные граждане, зарегистрированные в центрах занятости населения;

- лица, находящиеся под риском увольнения;

- выпускники вузов, ссузов и школ 2020 года.

Для этого необходимо зайти на сайт exspress.worldskills.ru, выбрать регион (Пензенская область), образовательную организацию (Пензенский колледж информационных и промышленных технологий - ИТ-колледж) и одну из компетенций («Электромонтаж», «Системное и сетевое администрирование», «Веб-дизайн и разработка», «Сварочные технологии»).

Желающим получить новые знания следует поторопиться: до завершения регистрации осталось несколько дней.