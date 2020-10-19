Мнение профессионала: Вузам нужно перейти к комбинированному обучению

19.10.2020 | 10:06

«Как, кого и для чего готовим?» - обсуждение этих вопросов стало ключевым для участников методического семинара, который в режиме онлайн состоялся в ПензГТУ 16 октября.

Свои точки зрения на проблему подготовки IT-кадров высказали сотрудники национального исследовательского университета МГТУ им. Н. Э. Баумана, магистранты и преподаватели Пензенского государственного технологического университета и специалисты пензенской компании «Ай-Теко ВЦ».

Поводом для широкого обсуждения стало окончание совместной работы над содержанием передовой образовательной программы «Информатика и вычислительная техника» по профилю подготовки «Информационные технологии и искусственный интеллект в инженерии».

Открыл мероприятие ректор ПензГТУ Дмитрий Пащенко. Он подчеркнул, что сотрудничество педагогов, ученых и работодателей позволило не просто обменяться мнениями и опытом по подготовке кадров - оно в корне меняет подход к разработке содержания и методического обеспечения образовательного процесса.

«Безусловно, мы опираемся на традиции отечественной школы, но время не стоит на месте, и мы должны учитывать вызовы, которые диктует нам современный рынок труда, и активно использовать новый опыт и современные технологии в обучении», - резюмировал он.

Разработанную программу презентовал и. о. заведующего кафедрой «Вычислительные машины и системы» Алексей Мартышкин. Он отметил, что современное производство нуждается в универсальных специалистах. Новая программа, реализация которой стартует в ПензГТУ в сентябре будущего года, учитывает это и содержит дисциплины как IT-направленности, так и инженерного цикла. Это составляет основу для профессиональной мобильности выпускников университета.

Заинтересованность в результатах профессиональной подготовки выказал представитель компании-работодателя. Михаил Синев, главный разработчик ООО «Ай-Теко ВЦ», объяснил свое участие в создании онлайн-курсов желанием решить проблему кадрового голода в IT-сфере, а также необходимостью как можно раньше привлекать студентов к проектной работе.

«Разработанный нами курс «Программирование на языке Java» отвечает и запросам работодателя, и интересам студента, а главное, отвечает перспективам развития отрасли. Размещение курса в онлайн-среде к тому же снимает вопрос посещения занятий у работающих студентов», - подытожил он.

Необходимость в современных условиях учитывать последнее обстоятельство поддержали участники семинара от МГТУ им. Н. Э. Баумана. Юрий Цветков - директор научно-образовательного комплекса «Цифровой университет» - уверен, что вузам просто необходимо перейти к комбинированному обучению (blended learning). Это обеспечит постоянную актуализацию передаваемых знаний, что в IT-отрасли особенно важно.

Завершился семинар, организованный в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование», высокой оценкой коллегами из МГТУ им. Н. Э. Баумана работы пензенских преподавателей над новой образовательной программой.