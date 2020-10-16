Сотрудникам кафедры ПензГТУ вручили премию Правительства РФ

16.10.2020 | 15:20

Церемония награждения состоялась 15 октября в Доме Правительства в Москве. В этом году лауреатами премии Правительства РФ стали 38 ученых и преподавателей - авторы учебников, научно-практических разработок, методических материалов и справочной литературы.

Вручая награды, Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что в течение почти 15 лет «за педагогическое мастерство, создание современных учебников и пособий для школ были удостоены премии более 300 педагогов и ученых - это авторы новаторских образовательных программ, оригинальных методик обучения, чей опыт достоин самого широкого распространения».

В числе награжденных - коллектив разработчиков комплекта учебников, учебных пособий и справочной литературы для подготовки специалистов в учреждениях высшего образования по направлению «Техносферная безопасность».

В Сурском крае специалистов - экологов и инженеров по охране труда готовят в Пензенском государственном технологическом университете.

И не случайно, что двое из пяти авторов-разработчиков представляют кафедру «Биотехнологии и техносферная безопасность» ПензГТУ. Высокой награды за создание высококачественных учебных изданий для системы образования Российской Федерации награждены заведующая кафедрой, д. т. н., профессор К. Р. Таранцева и ведущий научный сотрудник А. Г. Ветошкин.

«Это совместная работа с коллегами из Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева и Санкт-Петербургского государственного технического института. Приятно, что наш коллективный труд получил высокую оценку коллег и удостоен премии Правительства РФ 2020 года в области образования», - признала Клара Таранцева.

Награжденным также присвоено почетное звание «Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области образования».

Трансляция церемонии доступна по ссылке.