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Учеба

ИТ-колледж приглашает пензенцев на краткосрочное бесплатное обучение

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Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж) приглашает лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции, на краткосрочное бесплатное обучение по компетенциям «Электромонтаж», «Системное и сетевое администрирование», «Веб-дизайн и разработка», «Сварочные технологии».

К категории пострадавших относятся:

- безработные граждане, зарегистрированные в центрах занятости населения;

- лица, находящиеся под риском увольнения;

- выпускники вузов, ссузов и школ 2020 года.

Все программы рассчитаны на 144 академических часа. Таким образом, срок обучения составит не более 4 недель (6 дней в неделю по 6 уроков).

По завершении всем слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, будет выдано свидетельство установленного образца. Данный документ является достаточным для трудоустройства по полученной профессии.

Подать заявку на обучение можно на сайте express.worldskills.ru, выбрав регион - Пензенская область, - образовательную организацию - Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж) - и одну из вышеназванных компетенций.

Желающим стоит поторопиться, так как формирование групп уже завершается.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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