В Пензе выпускники школ стали чаще выбирать рабочие специальности

30.09.2020 | 20:03

Все больше старшеклассников выбирают рабочие специальности. 54% выпускников девятых классов пошли учиться в колледж.

«Конкурс был колоссальный. Это связано не с тем большим количеством детей и малым количеством бюджетных мест, а с интересом к этим образовательным организациям. Появились новые мастерские, высококлассное оборудование, на котором дети пришли и поработали, получили профессиональные навыки», - отметила врио заместителя министра образования Пензенской области Елена Петросова.

О мотивации и профориентации школьников говорили на специальной коллегии в министерстве образования.

«Это первый шаг в профессию, но это не значит, что они остановились на этой профессии. Мы дальше можем пойти - и в вуз, и по другому направлению», - подчеркнула Елена Петросова.

На выбор школьников большое влияние также оказывают конкурсы WorldSkills. Но чтобы помочь ребенку найти свое призвание, уверены специалисты, нужно начинать с ним работать как можно раньше - практически с детского сада.