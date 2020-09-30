Сетевое издание|18+|Среда|30 сен 2020|20:57
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

Учеба

В Пензе выпускники школ стали чаще выбирать рабочие специальности

Печать

Все больше старшеклассников выбирают рабочие специальности. 54% выпускников девятых классов пошли учиться в колледж.

«Конкурс был колоссальный. Это связано не с тем большим количеством детей и малым количеством бюджетных мест, а с интересом к этим образовательным организациям. Появились новые мастерские, высококлассное оборудование, на котором дети пришли и поработали, получили профессиональные навыки», - отметила врио заместителя министра образования Пензенской области Елена Петросова.

О мотивации и профориентации школьников говорили на специальной коллегии в министерстве образования.

«Это первый шаг в профессию, но это не значит, что они остановились на этой профессии. Мы дальше можем пойти - и в вуз, и по другому направлению», - подчеркнула Елена Петросова.

На выбор школьников большое влияние также оказывают конкурсы WorldSkills. Но чтобы помочь ребенку найти свое призвание, уверены специалисты, нужно начинать с ним работать как можно раньше - практически с детского сада.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте