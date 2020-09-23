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Учеба

Школьники Пензенской области стали участниками смены по астрофизике

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В Губернском лицее собрались школьники, которые захотели быть ближе к звездам. Все они - участники профильной смены по астрофизике в центре выявления и поддержки одаренных детей «Ключевский».

«Ребятам были предложены темы по космонавтике, небесной механике, космологии, а также астрооптике. Сюда были приглашены специалисты из пензенских вузов, учителя Губернского лицея и специалисты, интересующиеся космонавтикой, из Москвы», - пояснил руководитель смены Дмитрий Киселев.

Астрофотограф Алексей Сыкчин приехал из Кирова. Он рассказал, как проводить наблюдения и делать снимки космоса, находясь на Земле.

«Я их знакомил с небесными явлениями, которые они могут наблюдать сами. Это различные затмения и метеорные потоки, серебристые облака, сближение планет друг с другом», - рассказал астроном.

В смене - только 20 школьников. Желающих было 150, поэтому проводились тесты, отбирали лучших. Организаторы удивлены результатами: все участники «звездного состава» оказались из районов. Причем в некоторых учебных заведениях уроков астрономии вообще нет из-за отсутствия необходимого оборудования. Но для пытливых умов это не помеха.

Даниил Гусев - девятиклассник. Хотя изучать строение Вселенной начинают с десятого, ему уже хочется все знать.

«Для собственного развития и чтобы оставить какой-то след в науке. Вчера, например, на выезде мы рассматривали небо и заметили рассеянное скопление звезд. Обычным наблюдением его не заметишь», - отметил он.

За год своей работы центр «Ключевский» провел 12 смен.

«Я с удовольствием приглашаю педагогов Пензы и области стать настоящими экспертами центра и принять участие в создании профильных смен. Мы в этом сильно нуждаемся и готовы вести конструктивный диалог, готовы включить их в нашу дружную команду, в наш большой педагогический коллектив», - сообщил руководитель центра «Ключевский» Иван Танасов.

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