Минобр рассказал об изменениях при приеме первоклассников

23.09.2020 | 14:56

В среду, 23 сентября, Министерство образования Пензенской области разместило информацию об изменениях, внесенных в порядок приема в школы первоклассников на федеральном уровне.

Теперь распорядительный акт о закреплении школы за микрорайоном должен издаваться муниципалитетом не позднее 15 марта текущего года. Школа обязана опубликовать этот документ на своем сайте в течение 10 календарных дней.

«Право преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего образования получили дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, в те образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры», - уточнили в минобре.

Прием заявлений от родителей будущих первоклассников, проживающих на закрепленной территории либо имеющих право на внеочередной, первоочередной и преимущественный прием, теперь начинается 1 апреля и завершается 30 июня. Приказ о приеме детей издается директором школы в течение трех рабочих дней.

«Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о приеме на обучение в первый класс начинается 6 июля и длится до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября», - пояснили в минобре.

В первый класс берут детей от шести с половиной до восьми лет при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.

«Для обучения в более раннем или более позднем возрасте требуется письменное заявление родителей (законных представителей) и разрешение учредителя школы», - отметили в министерстве.

Ребят с ограниченными возможностями здоровья принимают на обучение по адаптированным программам только с согласия родителей (законных представителей) и по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии.

Документы можно подать лично, заказным письмом, по электронной почте, через официальный сайт школы или с помощью сервисов государственных или муниципальных услуг.