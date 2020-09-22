ИТ-колледж приглашает на краткосрочное бесплатное обучение

22.09.2020 | 09:37

Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж) приглашает лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции, на краткосрочное бесплатное обучение по компетенциям «Электромонтаж», «Системное и сетевое администрирование», «Веб-дизайн и разработка», «Сварочные технологии».

Речь идет о безработных гражданах, зарегистрированных в центрах занятости населения, лицах, находящихся под риском увольнения, выпускниках вузов, ссузов и школ 2020 года.

Все программы рассчитаны на 144 академических часа. Таким образом, срок обучения составит не более четырех недель (6 дней в неделю по 6 уроков).

По завершении обучения всем слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, будет выдано свидетельство установленного образца. Данный документ является достаточным для трудоустройства по полученной профессии.

Подать заявку на обучение можно на сайте express.worldskills.ru, выбрав регион - Пензенская область, образовательную организацию - Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж) и одну из названных выше компетенций.