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Учеба

Пензенским учителям и школьникам предлагают поучаствовать в конкурсах

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В Пензенской области стартовал прием заявок на три конкурса от портала поддержки дистанционных мультимедийных интернет-проектов ДМИП.рф.

Два из них - всероссийские, рассчитанные на учащихся до 18 лет.

Первый - Открытая всероссийская олимпиада школьников по информационным технологиям «ДМИП-IT». Участников ждут отборочный и заключительный туры по таким направлениям, как программирование (создание небольшой консольной игры в духе Space Invaders), веб-верстка (создание html-страницы по шаблону) и 3D-моделирование (создание 3D-модели по заданию). Заявиться можно до 1 ноября.

Второй - конкурс научных рекламных роликов «Парадоксы науки» (раньше он назывался «Физика в рекламе»). Для участия образовательное учреждение должно сформировать творческую группу под названием «Рекламное агентство», внутри которой среди учащихся распределяются должности генерального директора, технического директора, директора по науке и т. д.

Для отборочного этапа (до 18 октября) нужно подготовить рекламный ролик о каком-либо научном изобретении (из области физики, химии, информатики, биологии и т. д.) и обосновать его важность.

На заключительном этапе «А что, если…» (до 15 ноября) участникам предложат пофантазировать о том, как развивались бы события, если бы выбранного ими изобретения не было.

Кроме того, конкурсантам нужно будет оформить страничку в соцсети «ВКонтакте» в виде портфолио с дополнительной информацией.

Заявки на «Парадоксы науки» вместе с рекламным роликом принимаются до 18 октября.

Третий конкурс ориентирован на педагогических работников и называется «Я - новатор!». Он проводится в два этапа: первый - заочный - до 20 октября, второй - очный - с 21 по 31 октября.

Учителям (одному или в группе) предлагается представить концепцию межшкольного образовательного мероприятия по любому предмету в интеграции с информационными технологиями.

«Все идеи для мероприятий должны быть спроектированы на платформе ДМИП.рф (в качестве помощи участникам будут проводиться видеоконсультации по использованию инструментов и технологий ДМИП.рф)», - уточнили организаторы.

Самая успешная концепция будет реализована.

Все конкурсы проводятся в рамках реализации проекта МБОУ СОШ №30 г. Пензы «Технологии виртуальной и дополненной реальности в преподавании предметной области «Информатика» мероприятия «Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология» в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика».

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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