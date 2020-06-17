В Пензе выпускники художественного училища защитились дистанционно

17.06.2020 | 19:36

Большое видится на расстоянии. Этот принцип осваивают в Пензенском художественном училище, где началась дистанционная защита дипломных работ выпускников этого года. В аудитории их не было, но они в каком-то смысле присутствовали.

«Рассказывают и показывают всю концепцию своего проекта, представляют детали, фрагменты проектов, а уже макетную часть - в новых условиях», - пояснила директор Пензенского художественного училища им. К. А. Савицкого Галина Васина.

Первыми перед государственной экзаменационной комиссией предстали выпускники специальности «Дизайнер». Они показали проект благоустройства и обновления парка имени В. Г. Белинского, а также современный «Центр хохломы» в Москве.

В ходе просмотра работ выпускников преподаватели давали комментарии.

Впереди - дистанционная защита дипломных работ отделений живописи, скульптуры, реставрации. В 2020 году стены училища покинут 66 выпускников.