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Учеба | У пензенских студентов появилось пять новых мастерских

26.12.2019|16:20
Печать

Радостные возгласы издавали многие студенты, которые впервые оказались в новых мастерских, оборудованных в колледже современных технологий переработки и бизнеса. Там юноши и девушки будут учиться печь хлеб, делать стрижки, конструировать модели одежды и работать в ресторанном и отельном сервисе.

Другие функции помещений - подготовка участников к WorldSkills, профориентация школьников и проведение демонстрационных экзаменов. Подобные мастерские существовали и раньше, но теперь созданы условия другого уровня - для каждого направления.

«Здесь индивидуально оборудованы пять боксов для каждого студента, а там все оборудовано было в общем пользовании. То есть там был один тестомес, например, одна конвекционная печь, а здесь уже индивидуально - для каждого их пять», - рассказала преподаватель колледжа Ирина Шешницан.

Зданию, в котором разместились мастерские, несколько десятилетий. Прежде чем устанавливать там новое оборудование, пришлось делать ремонт. На все потратили около 19 миллионов рублей.

«Старые устаревшие коммуникации не позволяли, скажем так, подключить мощное современное оборудование, то есть не были рассчитаны на современное оборудование, поэтому пришлось их заменять», - сообщил заместитель директора колледжа современных технологий переработки и бизнеса Лариса Волкова.

На торжественное открытие мастерских пригласили гостей. Министр образования во время церемонии сообщил, что до конца года в Пензе появятся еще пять подобных мини-цехов другого профиля. Планов много.

«В следующем году мы откроем еще 10 мастерских на базе Пензенского госуниверситета и Сердобского многопрофильного техникума», - заявил Александр Воронков.

До 2024 года в регионе число таких мастерских должно дойти до 50.

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