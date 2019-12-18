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Учеба | Пензенский технологический университет отмечает 60-летний юбилей

18.12.2019|14:42
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В ближайшее время пройдут мероприятия, посвященные 60-летию Пензенского государственного технологического университета. Старт юбилейным торжествам дали факультетские викторины по истории вуза, который на протяжении своего существования неоднократно менял имя.

Образовательное учреждение было создано как Пензенский завод-втуз - один из пяти втузов, открытых при крупнейших промышленных предприятиях СССР в Москве, Ленинграде, Ростове-на-Дону, Пензе и Днепродзержинске.

Преподаватели Пензенского политехнического института и ведущие специалисты завода счетно-аналитических машин стояли у истоков формирования втузовской системы подготовки кадров - чередования теоретической подготовки и работы на предприятиях.

С именем «втуз» и такой организацией образовательного процесса вуз прожил до 1994 года, а затем практически каждое десятилетие начинал с новым именем и расширенным спектром образовательных программ.

«Студенческий девиз университета: «Втуз - ПТИ - ПГТА - ПензГТУ: один вуз - одна семья!» – отражает наше отношение к истории своего университета. Коллектив университета гордится своим прошлым, хранит традиции практико-ориентированного обучения, которое обеспечивает успешный профессиональный старт нашим выпускникам. В то же время вуз продолжает расширять спектр образовательных программ: и если на этапе создания вуза реализовывалось только четыре программы, то сейчас их свыше 60, причем и высшего, и среднего профессионального, и дополнительного образования», - рассказал кандидат исторических наук Валерий Люсев.

«К своему юбилею вуз подходит с хорошей динамикой: растет объем научно-исследовательской работы, в рамках грантов различных фондов реализуются масштабные образовательные и молодежные проекты, расширяется сфера международной деятельности. Наши ученые-гуманитарии провели ряд мероприятий в Сербии, Турции, Молдове, Беларуси, Армении, экологи работают над совместным проектом с учеными крупнейшего университета ЮАР. В новом, 2020 году в вузе мы начинаем реализацию образовательных программ на иностранном языке», - поделился планами ректор вуза Дмитрий Пащенко.

Итоги очередной вузовской пятилетки в ПензГТУ подведут на юбилейном вечере 20 декабря, где состоится награждение тех, кто внес особый вклад в развитие технологического университета.

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