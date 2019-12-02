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Учеба | Пензенские школьники показали знания на олимпиаде по биологии

02.12.2019|18:01
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Не царица наук, но тоже важный предмет школьной программы. В гимназии № 13 прошел муниципальный этап всероссийской олимпиады по биологии. Свои знания демонстрировали около ста человек, это ученики с 7-го по 11-й класс. На выполнение всех заданий отводилось от полутора до трех часов.

«Есть практический и теоретический туры в 9, 10, 11-м классах, 7-8-е - только теория. Теоретический тур в основном построен на школьной программе. Но, поскольку это олимпиада, конечно, более глубокие вопросы, требующие у детей знаний не только школьной программы, но еще и дополнительных сведений из энциклопедий.

Практика связана с практической работой: это определение растений, это определение видовой принадлежности животных, описание их экологии», - пояснила доктор биологических наук Галина Ильина.

Лучших школьников-биологов назовут в ближайшее время. Они примут участие в региональном этапе олимпиады, он состоится в феврале. Победители представят Пензенскую область на всероссийском уровне весной будущего года.

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