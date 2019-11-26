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Учеба | Пензенские студенты стали победителями хакатона «Технологии возможностей»

26.11.2019|10:52
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23-24 ноября в Москве состоялся всероссийский хакатон, участниками которого стали победители региональных конкурсов проектов и выпускники акселератора «Технологии возможностей». Молодые инженеры из разных регионов России претендовали на приз в сумме полмиллиона рублей.

Пензу представили три студенческие команды из ПензГТУ. «Особенностью этого хакатона стала разработка новых технических средств реабилитации. Конечно, мы приехали с домашними разработками, но 36-часовая работа на хакатоне позволила нам совместно с экспертами вывести наши проекты на более высокий уровень», - поделились ребята.

Два дня мозгового штурма, инженерного творчества и кропотливой работы не были безрезультатными. Команды из Пензы представили на суд экспертов - представителей крупных IT- и медицинских компаний - три проекта:

- RHPSN - проект по производству доступных протезов для людей с ОВЗ или инвалидов (Дмитрий Волков, Екатерина Дементьева, Андрей Громов, Абду Мансур Хамада Мансур Ибрахим; научные руководители - Пушкарева А. В., Кочмарев М. Н.);

- разработка мобильной игры для детей, страдающих дислексией «Вперед за коровой» (Алексей Тюняев, Владислав Громов, Юрий Шехлов; научный руководитель - Юранов В. С.);

- проект «Спасатель» (Евгений Верстаков, Евгений Абувалов, Михаил Чередов, Александр Москалев; научный руководитель - Сидорова М. А.).

Интерес вызвали все разработки пензенских молодых инженеров. Мобильная игра «Вперед за коровой», по мнению авторов, поможет детям с дислексией справиться со стойким избирательным нарушением усвоения чтения.

«Наша игра - типичный «раннер», но со специальными, зарекомендовавшими себя упражнениями для коррекции болезни и интересной историей, в которую ребенок будет погружаться по мере прохождения», - рассказал руководитель команды Алексей Тюняев.

В итоге именно этот проект студентов ПензГТУ составил конкуренцию московским инженерам, с которыми они и поделили первое место, став обладателями сертификатов на 200 000 рублей.

Призером оказалась и международная команда из ПензГТУ, представлявшая проект RHPSN. Ребята получили сертификат на сумму 20 000 рублей. Кроме того, командой, создавшей умные протезы нижних конечностей и занявшей четвертое место, заинтересовалось руководство компании «Ортокосмос».

Третья команда не вошла в число призеров, но без бонусов она тоже не осталась.

«Мы не только получили колоссальный опыт, но и поучаствовали в образовательной программе. Доклады председателя жюри акселератора «Технологии возможностей» Бирюкова Ивана Владимировича «Особенности рынка реабилитационной индустрии» и генерального директора ООО «Медитэкс» Виленского Андрея Витальевича «Специфика регистрации медицинских изделий» позволят нам в дальнейшем не только с научной, но и с практической точки зрения подходить к разработкам», - отметили представители коллектива.

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