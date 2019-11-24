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Учеба | Пензенские педагоги узнали о современных методиках в образовании

24.11.2019|14:08
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Самое интересное и полезное для работы привозят на форум «Педагоги России: инновации в образовании». Он проходит во всех городах страны. Теперь к нему присоединились пензенские учителя и воспитатели.

«У нас очень много спикеров, которые разрабатывают авторские методики. И мы привозим этих спикеров, которые делятся своими разработками. Причем самое важное, что все наши методики и технологии прикладные, это практические методики. Воспитатели и педагоги сегодня, послушав нашу информацию, уже завтра в группе детского сада или в классе могут применить эти методики сразу», - сообщила спикер форума Елена Кобелева (г. Екатеринбург).

«Мы проходили игровую методику для дошкольного образования - как научить ребенка английскому языку до школы», - рассказал педагог дополнительного образования средней школы № 30 Игорь Корнюшенко.

Форум предусматривал работу четырех тематических секций: «Творческая мастерская», «Методическая поддержка», «Практика повышения мотивации к обучению» и «Инклюзивное образование». На последней в качестве главного спикера выступил Владимир Васкевич. Он сам инвалид по зрению, не видит с детства. Владимир учит педагогов правильно общаться с ребятами, имеющими физические недостатки.

«Искать его сильные стороны и уметь эти сильные стороны приумножить, развить, чтобы человек с инвалидностью при выходе из школы мог получить высшее образование, мог трудоустроиться, стать успешным, интересным и, самое главное, самостоятельным», - подчеркнул он.

По окончании семинаров все слушатели получают сертификаты о прохождении обучения.

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