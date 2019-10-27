27.10.2019 | 12:20

Тридцать капитанов из разных школьных команд открыли V региональный интерактивный турнир «Интеллект+».

«Самое веселое - это, конечно, обсуждение вопросов. Иногда не знаешь, что говорить, и самые разные мысли в голову приходят... Вопросы очень интересные, после узнать ответ познавательно», - рассказал капитан интеллектуальной команды средней школы № 51 Павел Аверочкин.

«Для меня очень важно, что я приобретаю опыт общения с какими-то людьми, которых впервые вижу. Приходят ребята из других школ. На конкурсе капитанов я сейчас буду в одной команде с ребятами, которых вообще в первый раз вижу», - поделился мыслями о сложности быстро сплотить коллектив капитан интеллектуальной команды средней школы № 30 Виктор Ежижанский.

Интеллектуальные турниры проводятся по разным категориям. Пробный в сезоне решили посвятить общей эрудиции, поэтому задания могут быть самыми разнообразными.

«В одной из игр был вопрос: ученые подсчитали, что этого можно добиться через миллион лет при свете звезд. Ответом был загар. Такие вопросы - не совсем очевидные, но интересные», - привел пример учитель информатики лицея № 2, организатор конкурса Сергей Адамский.

После игры обо всех ее тонкостях и правилах капитаны расскажут своим командам, и тогда сборные вступят в битву интеллекта, выдержки и юмора. Финальная встреча состоится весной.