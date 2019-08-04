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Учеба | На станции Пионерской в Пензе отметили День железнодорожника

04.08.2019|17:39
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Профессиональный праздник юные железнодорожники Пензы отметили в привычной обстановке - на станции Пионерской на улице Измайлова. Традиции 34 года, столько же лет детской дороге.

Как пройдут торжества в юбилейном, 35-м сезоне, предположить сложно, поскольку через пару месяцев начнется реконструкция.

«Будет произведен полный демонтаж существующей рельсошпальной решетки, светофоров, стрелочных переводов и замена указанных деталей. У нас будут уже новые железобетонные шпалы и новые рельсы. Также планируется в ходе реконструкции построить учебный центр для обучения минимум ста учащихся одновременно», - рассказал начальник Пензенской детской железной дороги Виталий Парамонов.

Предполагается возвести депо, топливозаправочный пункт, обустроить новые посадочные платформы на станциях Сосновка и Пионерской.

После закрытия сезона в конце сентября юные железнодорожники начинают заниматься с инструкторами на базе учебных заведений. В кружках больше трехсот детей, в этом году к ним примкнет еще одна школа - имени М. Ю. Лермонтова в селе Засечном.

По словам юного машиниста Ильи Корнаухова, они уже умеют управлять узкоколейным тепловозом, а хотели бы еще научиться водить более крупные поезда, ездить в другие страны.

«С детства тянет на железную дорогу, потому что игрушки всякие такие дарили», - отметил его товарищ Клим Алтарев.

Учиться юные железнодорожники продолжат и во время реконструкции - она рассчитана на 2-2,5 года. Но будет ли в 2020-м курсировать «Сура»? Пока ее в путь отправляют, как одноименный фирменный - под марш «Прощание славянки».

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