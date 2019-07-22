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Учеба | В образовательные учреждения области поступит около 264 тысяч учебников

22.07.2019|17:06
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К новому школьному году - новые учебники. В образовательные учреждения области должны поступить 263 тысячи 964 экземпляра нужных для уроков книг. Средства на литературу, а это 118 миллионов рублей, распределены между школами. Они, исходя из необходимости, решают, что закупать: английский, окружающий мир, геометрию.

О подготовке к 1 сентября министр образования региона доложил на оперативном совещании в правительстве области.

«Пока поступило 12%, но график поставок уже выполняется в полном объеме, законтрактованы средства у единственных поставщиков. Это связано с тем, что мы закупаем напрямую у издательств», - рассказал Александр Воронков.

«Не доведите до такого состояния, что 10 сентября дети только начнут получать эти учебники. У вас будут проблемы», - предупредил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

А еще необходимо избавить родителей от дополнительных трат, а именно поборов в фонд школы или класса. То на воду в кабинет, то на новые окна собирают. Вот результаты прокурорской проверки 2017-го.

«За счет родителей устанавливались металлические ограждения, оконные конструкции, покупалась мебель, пылесосы, водонагреватели, осуществлялась заправка оргтехники, заправка огнетушителей, демонтаж и диагностика школьного интерактивного оборудования, обслуживание программных продуктов для компьютеров», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

«Запрещаю собирать или обирать родителей детей, которые идут в школу, на так называемые школьные нужды. Запрещаю! У нас особенно это развито в областном центре», - заявил губернатор.

Для того чтобы искоренить поборы, из городской казны выделяется определенная сумма.

«Закладываем каждый год в бюджет для таких нужд по 500 рублей на ученика, ситуация должна нормализоваться», - заключил заместитель главы администрации г. Пензы Сергей Волков.

Также в этом году учащимся со второго по пятый классы выдадут бесплатные дневники школьника Пензенской области. На их страницах будут интересные факты о Великой Отечественной войне, ее героях. Ведь 2020-й в России объявлен Годом памяти и славы, страна отметит 75-летие Победы.

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