Вечером в субботу, 21 ноября, в Пензе случилось сразу 3 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов. О них рассказали в областной ГАИ со ссылкой на предварительные данные.

Так, в 17:10 в Сухумском проезде (Терновка) 21-летний юноша на самокате сбил 75-летнюю женщину.

В 19:10 на улице Экспериментальной (Терновка) 28-летний водитель Chevrolet Lacetti допустил наезд на 45-летнего мужчину.

В 19:39 на Кижеватова (Окружная) 48-летняя женщина оказалась под колесами «Нивы», за рулем которой находился 70-летний пенсионер.

Всех пешеходов госпитализировали с травмами. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверки по каждому из ДТП.

Ранее сообщалось, что 19 ноября в Пензенской области за сутки случилось 7 аварий с пешеходами. Они получили повреждения различной степени тяжести.