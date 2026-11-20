В Пензенской области в четверг, 19 ноября, зарегистрировали 7 ДТП с участием пешеходов, сообщили в ГАИ.

В этих инцидентах 7 человек получили травмы различной степени тяжести. Все ДТП случились в зоне знака «Пешеходный переход».

6 наездов произошли в Пензе:

- в 6:55 на улице Клары Цеткин 68-летний водитель Renault сбил 54-летнюю женщину, пешехода отпустили после оказания помощи;

- в 7:50 на Суворова 24-летний мужчина за рулем «Лады-Калины» наехал на 67-летнюю женщину, ее госпитализировали;

- в 16:45 на улице Куйбышева фургон «Газель», которым управлял 34-летний шофер, сбил 63-летнюю женщину, ее также госпитализировали;

- в 16:45 в 2-м Виноградном проезде в ДТП пострадал 18-летний пешеход, он попал под машину, марку и водителя которой пока не удалось установить, госпитализация юноше не потребовалась;

- в 16:50 на Захарова 33-летняя женщина попала под колеса грузовой «Газели», которой управлял 43-летний автомобилист, медики оказали помощь пешеходу на месте, а затем отпустили;

- в 18:35 на проспекте Победы 37-летний автомобилист за рулем Geely Coolray наехал на 41-летнюю женщину, ее госпитализировали.

1 ДТП случилось в селе Русский Камешкир. В 17:05 на улице Гагарина 50-летняя автолюбительница за рулем Volkswagen Polo сбила 54-летнюю женщину. Медики госпитализировали пешехода.

«Вечернее и ночное время - это период повышенного риска дорожно-транспортных происшествий. В условиях пониженной видимости вероятность наезда на пешехода, столкновения из-за неправильного выбора скорости или неучета дорожной обстановки существенно возрастает», - предупредили автомобилистов в областной ГАИ.

Водителей попросили снижать скорость перед зеброй, вблизи остановок общественного транспорта и школ, быть особенно внимательными на нерегулируемых пешеходных переходах и выездах с прилегающих территорий.

Пешеходам посоветовали пересекать проезжую часть только в установленных местах и на разрешающий сигнал светофора. Перед выходом на дорогу им следует убедиться, что водитель заметил их.