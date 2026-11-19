В пресс-службе маркетплейса Ozon дали комментарий по поводу ДТП с «Газелью», случившегося утром в четверг, 19 ноября.

Около 7:10 напротив дома № 137 в Военном городке 60-летний водитель микроавтобуса, перевозивший сотрудников организации, врезался в пункт выдачи заказов. Стена строения разрушилась.

«У микроавтобуса отказали тормоза. Пострадавших в ПВЗ нет. Мы на связи с владельцем пункта выдачи, точка временно не работает. Отменим заказы испорченных товаров, покупателям автоматически вернутся деньги», - рассказали в пресс-службе маркетплейса.

Водитель «Газели» и 8 его пассажирок получили в аварии травмы, их доставили в больницу. Еще одну женщину отпустили после оказания помощи.

Причины и обстоятельства ДТП установят сотрудники Госавтоинспекции.