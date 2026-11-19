Областная ГАИ опубликовала новые кадры с места ДТП в Военном городке в Пензе (рядом с улицей Маршала Крылова). Авария случилась в 7:10 четверга, 19 ноября, напротив дома № 137.

60-летний водитель микроавтобуса «Газель», перевозивший сотрудников организации, врезался в пункт выдачи заказов маркетплейса «Озон». Стена строения разрушилась.

По данным ГАИ, в ДТП получили травмы различной степени тяжести 8 человек, включая водителя микроавтобуса. Медики доставили пострадавших в больницу.

Областная прокуратура сообщила, что после оказания помощи одну пассажирку отпустили.

По факту ДТП проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.