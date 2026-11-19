В Пензе 60-летний водитель микроавтобуса «Газель», попавший в серьезное ДТП на улице Маршала Крылова, перевозил сотрудников организации, сообщили в областной прокуратуре.

Авария произошла в 7:10 четверга, 19 ноября, напротив дома № 137 в Военном городке. «Газель» врезалась в пункт выдачи заказов маркетплейса «Озон». Стена строения разрушилась.

По данным прокуратуры, в ДТП пострадали водитель и 8 его пассажирок. Их доставили в больницу. Еще одну женщину отпустили после оказания помощи.

«Прокуратура Первомайского района Пензы контролирует установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, а также ход и результаты процессуальной проверки по данному факту и даст оценку соблюдению требований действующего законодательства», - рассказали в надзорном ведомстве.

Очевидцы аварии предположили, что у «Газели» отказали тормоза. На месте ДТП ощущался запах газа, вышедшего из баллонов.