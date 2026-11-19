В областной ГАИ прокомментировали дорожно-транспортное происшествие, случившееся утром в четверг, 19 ноября, в Пензе. Микроавтобус «Газель» врезался в пункт выдачи заказов маркетплейса «Озон».

Авария произошла в 7:10 напротив дома № 137 на улице Военный городок. За рулем «Газели» был 60-летний мужчина.

Водитель микроавтобуса, а также 7 его пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в больницу.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ. Они устанавливают все обстоятельства случившегося.

14 ноября в Пензе «Лада-Гранта» влетела в дорожное ограждение на улице Плеханова - в районе ТЦ «Сан и Март». Сотрудники пожарно-спасательного центра деблокировали двух пострадавших, находившихся в салоне автомобиля.