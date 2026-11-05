Появились новые кадры с места смертельной аварии в Кузнецке

Госавтоинспекция Пензенской области обнародовала новые кадры с места смертельной аварии, случившейся в Кузнецке вечером в среду, 4 ноября.

По предварительным данным, в 20:00 на 758-м километре трассы М-5 (северная окраина города) 42-летний водитель автомобиля DAF с полуприцепом Schmitz сбил мужчину.

Фура опрокинулась на бок, пешеход от полученных травм скончался на месте.

Установить личность погибшего и все обстоятельства произошедшего предстоит сотрудникам полиции.

Похожее ДТП случилось утром 29 октября в Нижнем Ломове. На улице Московской 41-летний водитель автомобиля Sitrak с полуприцепом сбил 63-летнюю женщину. Она умерла в больнице.