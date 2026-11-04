В Кузнецке большегруз насмерть сбил мужчину

Происшествия

В Кузнецке большегруз насмерть сбил мужчину
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Вечером в среду, 4 ноября, в Кузнецке случилось смертельное ДТП с участием большегруза и пешехода.

По предварительным данным, в 20:00 на 758-м км федеральной автодороги М-5 «Урал» (северная окраина города) 42-летний водитель автомобиля DAF с полуприцепом Schmitz сбил мужчину.

В Кузнецке большегруз насмерть сбил мужчину

В результате происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте, сообщили в областной ГАИ.

Установить личность погибшего и все обстоятельства произошедшего предстоит сотрудникам полиции.

Аналогичное ДТП случилось утром 29 октября в Нижнем Ломове. На улице Московской 41-летний водитель автомобиля Sitrak с полуприцепом сбил 63-летнюю женщину. Она умерла в больнице.

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