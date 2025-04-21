Почти 50 человек борются с серьезным пожаром в Бессоновском районе

В понедельник, 21 апреля, в поселке Десятая Артель Бессоновского района случился серьезный пожар. Загорелась трава на большой площади.
Фото с клубами дыма над полем распространились в Сети. По данным регионального ГУ МЧС России, к тушению огня привлекли 46 человек и 8 единиц техники.
С пламенем борются личный состав подразделений МЧС России, Пензенского пожарно-спасательного центра, а также муниципальные и добровольные пожарные.
В МЧС добавили: за прошедшую неделю в регионе пламя уничтожило более 56 га сухой травы и мусора. Причина возгораний - неосторожное обращение с огнем.
В ведомстве обратились к пензенцам с просьбой не поджигать траву и мусор.
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