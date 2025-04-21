Почти 50 человек борются с серьезным пожаром в Бессоновском районе

21.04.2025 | 15:36

В понедельник, 21 апреля, в поселке Десятая Артель Бессоновского района случился серьезный пожар. Загорелась трава на большой площади.

Фото с клубами дыма над полем распространились в Сети. По данным регионального ГУ МЧС России, к тушению огня привлекли 46 человек и 8 единиц техники.

С пламенем борются личный состав подразделений МЧС России, Пензенского пожарно-спасательного центра, а также муниципальные и добровольные пожарные.

В МЧС добавили: за прошедшую неделю в регионе пламя уничтожило более 56 га сухой травы и мусора. Причина возгораний - неосторожное обращение с огнем.

В ведомстве обратились к пензенцам с просьбой не поджигать траву и мусор.