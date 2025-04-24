Происшествия

Житель р. п. Башмаково нашел в огороде гранату

Печать
Telegram

Вечером среды, 23 апреля, житель рабочего поселка Башмаково при вскапывании грядок на своем участке обнаружил подозрительный предмет, похожий на гранату.

Он немедленно сообщил о случившемся в правоохранительные органы. На место выехали сотрудники Росгвардии.

«Специалисты отряда мобильного особого назначения «Страж» провели осмотр и установили, что находка является учебной гранатой РГД-5, не представляющей опасности для жизни и здоровья», - сообщили в Управлении Росгвардии по Пензенской области.

Росгвардейцы передали боеприпас экспертам-криминалистам УМВД России для дальнейшего разбирательства.

В феврале в Пензе во время стройки на улице Измайлова обнаружили минометный снаряд времен Великой Отечественной войны. Его уничтожили с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

В августе 2024 года в Нижнем Ломове экскаваторщик нашел мину. Это оказался 45-миллиметровый снаряд со следами коррозии.

Пензенцам напомнили: при обнаружении подозрительных предметов категорически запрещается трогать, поднимать или перемещать их. Необходимо немедленно сообщить о находке по телефонам: 102, 112.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте