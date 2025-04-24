Житель р. п. Башмаково нашел в огороде гранату

24.04.2025 | 09:12

Вечером среды, 23 апреля, житель рабочего поселка Башмаково при вскапывании грядок на своем участке обнаружил подозрительный предмет, похожий на гранату.

Он немедленно сообщил о случившемся в правоохранительные органы. На место выехали сотрудники Росгвардии.

«Специалисты отряда мобильного особого назначения «Страж» провели осмотр и установили, что находка является учебной гранатой РГД-5, не представляющей опасности для жизни и здоровья», - сообщили в Управлении Росгвардии по Пензенской области.

Росгвардейцы передали боеприпас экспертам-криминалистам УМВД России для дальнейшего разбирательства.

В феврале в Пензе во время стройки на улице Измайлова обнаружили минометный снаряд времен Великой Отечественной войны. Его уничтожили с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

В августе 2024 года в Нижнем Ломове экскаваторщик нашел мину. Это оказался 45-миллиметровый снаряд со следами коррозии.

Пензенцам напомнили: при обнаружении подозрительных предметов категорически запрещается трогать, поднимать или перемещать их. Необходимо немедленно сообщить о находке по телефонам: 102, 112.