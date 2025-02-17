На улице Измайлова во время стройки нашли минометный снаряд

В Пензе на улице Измайлова нашли минометный снаряд калибра 82 мм. Его обнаружили в земле во время стройки.
О ржавом металлическом предмете, похожем на боеприпас, сообщили в дежурную часть Росгвардии. На место прибыла группа разминирования.
Выяснилось, что снаряд времен Великой Отечественной войны уже не представляет угрозы.
«Боеприпас уничтожили с соблюдением всех необходимых мер безопасности», - сообщили в региональном управлении Росгвардии.
Ранее в Нижнем Ломове экскаваторщик нашел мину. Это оказался 45-миллиметровый снаряд со следами коррозии.
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