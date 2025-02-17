На улице Измайлова во время стройки нашли минометный снаряд

17.02.2025 | 18:16

В Пензе на улице Измайлова нашли минометный снаряд калибра 82 мм. Его обнаружили в земле во время стройки.

О ржавом металлическом предмете, похожем на боеприпас, сообщили в дежурную часть Росгвардии. На место прибыла группа разминирования.

Выяснилось, что снаряд времен Великой Отечественной войны уже не представляет угрозы.

«Боеприпас уничтожили с соблюдением всех необходимых мер безопасности», - сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Ранее в Нижнем Ломове экскаваторщик нашел мину. Это оказался 45-миллиметровый снаряд со следами коррозии.