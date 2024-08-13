В Нижнем Ломове экскаваторщик нашел боеприпас

13.08.2024 | 10:10

В Пензенской области обнаружили два боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Опасные предметы обследовали сотрудники спецподразделения Росгвардии.

Боеприпасы нашли местные жители. В Бессоновском районе во время строительства наткнулись на 82-миллиметровую минометную мину, о чем сообщил правоохранителям.

Второй боеприпас обнаружил водитель экскаватора, занимавшийся земляными работами в Нижнем Ломове. Это оказался 45-миллиметровый снаряд со следами коррозии.

«Минометная мина была уничтожена с соблюдением всех мер безопасности, а артиллерийский снаряд, не представляющий опасности в связи с отсутствием взрывателя, был передан сотрудникам следственно-оперативной группы для дальнейшего разбирательства», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

29 июля сообщалось, что житель Пензы работал на своем приусадебном участке и нашел 76-миллиметровый снаряд времен Гражданской войны. Корпус боеприпаса сильно разъела коррозия. Росгвардейцы уничтожили опасный предмет.