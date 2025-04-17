Сетевое издание|18+|Суббота|19 апр 2025|14:51
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |

Происшествия

В Городищенском районе пламя охватило 2-квартирный дом

Печать
Telegram

В четверг, 17 апреля, в селе Канаевка Городищенского района огонь уничтожил жилой дом.

Сообщение о возгорании на улице Железнодорожной поступило в 13:55. Пламя тушили 8 пожарных, привлекалось 4 единицы техники.

Огонь уничтожил на 2-квартирном доме кровлю площадью 120 кв. м, здание выгорело внутри. Кроме того, сгорела надворная постройка (50 кв. м).

«Люди в пожаре не пострадали», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

12 апреля в Пензе сгорела кровля на 2-этажном доме № 8 на улице Столярной. Площадь пожара составила 300 кв. м. Без жилья остались 26 человек.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного ГУ МЧС РФ
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте