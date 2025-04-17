В Городищенском районе пламя охватило 2-квартирный дом

17.04.2025 | 15:51

В четверг, 17 апреля, в селе Канаевка Городищенского района огонь уничтожил жилой дом.

Сообщение о возгорании на улице Железнодорожной поступило в 13:55. Пламя тушили 8 пожарных, привлекалось 4 единицы техники.

Огонь уничтожил на 2-квартирном доме кровлю площадью 120 кв. м, здание выгорело внутри. Кроме того, сгорела надворная постройка (50 кв. м).

«Люди в пожаре не пострадали», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

12 апреля в Пензе сгорела кровля на 2-этажном доме № 8 на улице Столярной. Площадь пожара составила 300 кв. м. Без жилья остались 26 человек.