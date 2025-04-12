В Пензе пламя охватило крышу двухэтажного дома

12.04.2025 | 13:53

В субботу, 12 апреля, в доме № 8 на улице Столярной в микрорайоне Пенза-II случился сильный пожар.

Сообщение поступило дежурному в 12:51. По адресу прибыли 37 человек личного состава и 9 единиц спецтехники.

Сгорела кровля 2-подъездного 2-этажного дома. Около 14:30 стало известно, что открытое горение ликвидировано на площади 300 квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал.

Установление всех обстоятельств пожара взяла на контроль прокуратура.

«На место происшествия для координации работы правоохранительных органов и спецслужб выехал прокурор Железнодорожного района г. Пензы Алексей Перекусихин», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Накануне, 11 апреля, возгорание случилось в квартире на 2-м этаже дома на улице Карпинского. Огонь тушили 11 пожарных, использовалось 3 единицы техники.

Люди не пострадали, однако в пустой квартире находилась собака. Владельцы, вернувшись домой, немедленно повезли ее в ветеринарную клинику.