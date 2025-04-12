Сетевое издание|18+|Суббота|12 апр 2025|17:40
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Пензе пламя охватило крышу двухэтажного дома

Печать
Telegram

В субботу, 12 апреля, в доме № 8 на улице Столярной в микрорайоне Пенза-II случился сильный пожар.

Сообщение поступило дежурному в 12:51. По адресу прибыли 37 человек личного состава и 9 единиц спецтехники.

Сгорела кровля 2-подъездного 2-этажного дома. Около 14:30 стало известно, что открытое горение ликвидировано на площади 300 квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал.

Установление всех обстоятельств пожара взяла на контроль прокуратура.

«На место происшествия для координации работы правоохранительных органов и спецслужб выехал прокурор Железнодорожного района г. Пензы Алексей Перекусихин», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Накануне, 11 апреля, возгорание случилось в квартире на 2-м этаже дома на улице Карпинского. Огонь тушили 11 пожарных, использовалось 3 единицы техники.

Люди не пострадали, однако в пустой квартире находилась собака. Владельцы, вернувшись домой, немедленно повезли ее в ветеринарную клинику.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео ГУ МЧС России по Пензенской области
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте