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Происшествия

В Терновке нетрезвый дебошир повредил «Ладу-Приору»

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В среду, 19 февраля, в Пензе правоохранители задержали мужчину, повредившего чужой автомобиль.

В 2:00 сотрудники вневедомственной охраны получили сообщение от дежурного, что в Терновке гражданин ломает элементы припаркованного автомобиля. Очевидцы, сообщившие об инциденте, описали приметы неадекватного мужчины.

Росгвардейцы прибыли по адресу, однако хулиган уже успел скрыться. Рядом с «Ладой-Приорой» лежала отломанная ручка двери.

Осмотревшись, бойцы обнаружили поблизости нетрезвого дебошира. Причины своего поступка он назвать не смог.

«37-летнего гражданина задержали и доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Это не первый случай, когда нетрезвые граждане крушат чужие транспортные средства. Так, год назад, в феврале 2024-го, на улице Луначарского в Пензе 27-летний мужчина стал бить ногами припаркованные автомобили. Прежде чем его задержали, он успел повредить «Ниву-Шевроле» и «Ладу-Гранту».

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Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
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