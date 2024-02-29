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Происшествия

Пьяный пензенец напал на стоявшие на его пути автомобили

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Вечером в среду, 28 февраля, в 22:40 экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся в патруле, получил сигнал: возле дома на улице Луначарского мужчина бьет ногами припаркованные автомобили.

«Незамедлительно прибыв на место происшествия, наряд обнаружил нетрезвого 27-летнего гражданина, который из хулиганских побуждений повредил два автомобиля - «Ниву-Шевроле» и «Ладу-Гранту», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

У обеих машин были повреждены зеркала заднего вида и элементы кузова.

Пьяный пензенец напал на стоявшие на его пути автомобили

Хулигана задержали и передали сотрудникам полиции.

Это не первый случай, когда нетрезвые граждане крушат чужие транспортные средства. В декабре 2023 года аналогичный инцидент произошел на улице Ключевского, где мужчина решил, что две «Лады-Гранты» занимают тротуар. Он стал пинать их ногами, а затем кулаками разбил стекла. Повредить другие машины погромщику помешали подоспевшие росгвардейцы.

А в Кузнецке 30-летний горожанин поджег припаркованную во дворе машину, посчитав, что она мешает его прогулке.

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Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
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