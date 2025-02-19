В соседнем с Пензенской областью регионе действовал режим «Ковер»

19.02.2025 | 08:20

Ранним утром в среду, 19 февраля, по соседству с Пензенской областью, в Ульяновском регионе, вводился режим «Ковер».

Об этом сообщили в Росавиации в 4:15. В 6:00 режим был снят.

Также ограничения на выпуск и прием воздушных судов вводились в аэропортах Казани, Нижнекамска, Ижевска и Кирова.

Как пояснили в ведомстве, данные меры применялись для обеспечения безопасности полетов.

15 февраля режим «Ковер» объявляли в двух соседних областях - Ульяновской и Саратовской.

UPD: в Казани и Нижнекамске 19 февраля ограничения были сняты в 8:00, в Кирове - в 8:30, в Ижевске - в 9:00.