Над соседним с Пензенской областью регионом уничтожили 2 БПЛА

15.02.2025 | 09:47

В ночь на субботу, 15 февраля, над Саратовской областью были уничтожены 2 беспилотных летательных аппарата.

«Спасибо нашим военнослужащим за ликвидацию БПЛА и обеспечение безопасности. Пострадавших и повреждений нет», - написал губернатор региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

В общей сложности, по данным Минобороны РФ, в течение ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 40 украинских дронов: 17 - в Волгоградской области, 12 - в Калужской, 9 - в Ростовской и 2 - в Саратовской.

Ранним утром в двух соседних с Пензенской областях - Ульяновской и Саратовской - вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных средств в аэропортах. В 7:30 представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что они сняты в Саратове, в 8:35 - в Ульяновске.

Также режим «Ковер» вводился в Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Грозном и Калуге.