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Происшествия

Cоседний с Пензенской областью регион подвергся массированной атаке

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В ночь на среду, 8 января, над соседним с Пензенской областью регионом - Саратовской областью - дежурными средствами ПВО были уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны РФ.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале предупредил об угрозе БПЛА в 3:32. Локально работали системы оповещения, все экстренные службы были приведены в полную готовность.

«Саратов и Энгельс сегодня ночью подверглись массированной атаке БПЛА. Спасибо нашим военнослужащим за обеспечение безопасности. Есть повреждения на одном из промышленных предприятий. По предварительной информации, никто не пострадал. Экстренные службы работают на месте для ликвидации последствий», - сообщил Роман Бусаргин в 6:16.

На предприятии, где произошло возгорание из-за атаки БПЛА, развернули оперативный штаб.

Вечером 1 января из-за угрозы БПЛА в аэропорту Пензы вводили режим «Ковер» (закрывали небо для всех летательных аппаратов). Был отложен рейс в Москву. Пассажиры отнеслись к ЧП с пониманием, сообщили в региональном правительстве со ссылкой на директора аэропорта Юрия Осколкова.

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Источник — фото из TG-канала Романа Бусаргина
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