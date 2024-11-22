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Происшествия

На ул. Кижеватова при падении с высоты погиб человек

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В пятницу, 22 ноября, на улице Кижеватова в Пензе произошла трагедия: при падении с высоты погиб человек.

Жители микрорайона уточнили, что это случилось в доме № 1.

Комментариев от правоохранительных органов пока нет: они работают на месте.

В районном чате появилась информация, что погибла женщина и она выпала из окна, когда мыла окно. Официально это не подтверждено.

25 января по тому же адресу выпал из окна мужчина. Видео с камеры на подъезде выкладывали в Сеть.

В районном чате люди сообщали, что погибший был неместным.

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Источник — фото «Пенза Новости»
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