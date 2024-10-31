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Происшествия

В Пензе водитель сбил 89-летнего пенсионера и скрылся

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В Пензе разыскивают свидетелей ДТП, случившегося 24 октября.

По предварительным данным, в 12:10 напротив дома № 7 на улице Кронштадтской водитель неустановленного транспортного средства наехал на 89-летнего мужчину.

Престарелый пешеход получил травмы, а водитель скрылся с места происшествия. Теперь его разыскивает полиция.

«Убедительная просьба к свидетелям данного происшествия позвонить по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-05 - или прийти по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181», - обратились к гражданам в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.

29 октября аналогичное ДТП случилось около первого корпуса дома № 58 на проспекте Строителей. Под колеса автомобиля попала 58-летняя женщина. Ее госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Скрывшегося водителя объявили в розыск.

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