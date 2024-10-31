Сетевое издание|18+|Четверг|31 окт 2024|09:13
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+4oC
+5oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Пензе ищут свидетелей наезда на женщину на проспекте Строителей

Печать
Telegram

Сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться свидетелей дорожно-транспортного происшествия, случившегося в Пензе во вторник, 29 октября.

По предварительным данным, в 17:10 около первого корпуса дома № 58 на проспекте Строителей водитель автомобиля наехал на 58-летнюю женщину и скрылся.

Пострадавшую госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

«Очевидцев наезда просят позвонить по телефонам: 59-91-24, 59-90-02, 59-90-05 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181», - обратились к гражданам в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.

Аналогичное ДТП случилось 16 октября в 9:30 напротив дома № 2 в 1-м Батайском проезде. Пострадала 51-летняя женщина, которую сбила машина. Водитель уехал, его объявили в розыск.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте