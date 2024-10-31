В Пензе ищут свидетелей наезда на женщину на проспекте Строителей

31.10.2024 | 08:13

Сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться свидетелей дорожно-транспортного происшествия, случившегося в Пензе во вторник, 29 октября.

По предварительным данным, в 17:10 около первого корпуса дома № 58 на проспекте Строителей водитель автомобиля наехал на 58-летнюю женщину и скрылся.

Пострадавшую госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

«Очевидцев наезда просят позвонить по телефонам: 59-91-24, 59-90-02, 59-90-05 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181», - обратились к гражданам в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.

Аналогичное ДТП случилось 16 октября в 9:30 напротив дома № 2 в 1-м Батайском проезде. Пострадала 51-летняя женщина, которую сбила машина. Водитель уехал, его объявили в розыск.