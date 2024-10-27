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Происшествия

Пензенцы сообщили о смертельном ДТП на ул. Калинина

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Вечером в субботу, 26 октября, на улице Калинина в Пензе, рядом с домом № 107, сбили мужчину.

Сообщение о ДТП появилось в соцсетях около 21:30. По словам очевидцев, наезд совершил водитель BMW, он скрылся с места происшествия.

«Удар был такой силы, что с человека слетела обувь и улетела на несколько метров», - написали пензенцы.

Пензенцы сообщили о смертельном ДТП на ул. Калинина

Они добавили, что мужчина погиб.

«Позже машину виновника нашли ДПС. Однако водитель сбежал», - рассказали горожане.

Пензенцы сообщили о смертельном ДТП на ул. Калинина

Пока официальной информации о случившемся нет. В обстоятельствах происшествия предстоит разобраться сотрудникам Госавтоинспекции.

Утром в воскресенье, 20 октября, на улице Кирова, у Свято-Троицкого женского монастыря, водитель автомобиля ВАЗ-2107 сбил двух женщин 1933 и 1934 года рождения. Пенсионерки скончались в больнице от полученных травм.

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Источник — фото канала «ДТП Пенза»
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