На трассе М-5 в Мокшанском районе сгорел грузовик

27.10.2024 | 13:45

Вечером в субботу, 26 октября, на трассе М-5 в Мокшанском районе загорелся грузовик Foton. Подробности происшествия сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области 27-го числа.

Возгорание случилось на 572-м километре дороги, рядом с селом Подгорным. Огонь охватил моторный отсек грузовика и фургон.

Кадры с горящим автомобилем появились в соцсети «ВКонтакте». Проезжавший мимо водитель снял пламя под кабиной грузовика.

«По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электрооборудования транспортного средства», - рассказали в МЧС.

Вечером 18 октября в Пензе на Гагаринском путепроводе вспыхнул автомобиль Renault Logan. Запись с места происшествия появилась в Сети. На кадрах виден огонь на асфальте и колесах машины, водитель пытается открыть левую заднюю дверь. Автомобиль полностью сгорел.