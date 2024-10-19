В Пензе на Гагаринском путепроводе огонь уничтожил Renault Logan

19.10.2024 | 11:10

Вечером в пятницу, 18 октября, в Пензе на Гагаринском путепроводе сгорел автомобиль.

Видео с места происшествия появилось в Сети. На нем видно, что огонь охватили асфальт и колеса машины, а водитель пытается открыть левую заднюю дверь.

Ряд комментаторов упрекнули автора кадров за то, что он не оказал помощь. Они напомнили, что в каждой машине должен быть огнетушитель, а мимо пылающего авто проехал не один водитель.

«Там горящее болото под машиной, какие огнетушители? В такой ситуации только забирать все ценное и бежать от машины подальше до приезда пожарных», - возразил другой участник обсуждения.

В ГУ МЧС России по Пензенской области сообщили, что для борьбы с огнем привлекались 5 человек личного состава и 1 единица спецтехники. Тем не менее Renault Logan полностью выгорел.