Сквер Лермонтова и несколько улиц в Пензе залило кипятком

08.10.2024 | 10:59

Во вторник, 8 октября, на улице Лермонтова в Пензе, в районе одноименного сквера, случилась коммунальная авария: из-за порыва на сетях на проезжей части оказался кипяток.

Он разлился по территории сквера, улицам Кирова и Калинина.

В ресурсоснабжающей организации сообщили, что уже работают над устранением ЧП, под отключение ГВС попали два многоквартирных жилых дома, их в ближайшие часы переведут на резервную схему.

«На участке тепловых сетей обнаружено повреждение на трубопроводе. Место производства работ ограждено. Прилагаем все усилия для скорейшего завершения ремонтных работ», - сообщили ресурсники.

4 октября мощный гейзер забил на пересечении улиц Пушкина и Володарского, в зоне отключения горячего водоснабжения оказались 48 жилых домов.

Источник фото № 1 - канал «ЧП Пенза».