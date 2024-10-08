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Происшествия

Сквер Лермонтова и несколько улиц в Пензе залило кипятком

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Во вторник, 8 октября, на улице Лермонтова в Пензе, в районе одноименного сквера, случилась коммунальная авария: из-за порыва на сетях на проезжей части оказался кипяток.

Он разлился по территории сквера, улицам Кирова и Калинина.

Сквер Лермонтова и несколько улиц в Пензе залило кипятком

В ресурсоснабжающей организации сообщили, что уже работают над устранением ЧП, под отключение ГВС попали два многоквартирных жилых дома, их в ближайшие часы переведут на резервную схему.

«На участке тепловых сетей обнаружено повреждение на трубопроводе. Место производства работ ограждено. Прилагаем все усилия для скорейшего завершения ремонтных работ», - сообщили ресурсники.

4 октября мощный гейзер забил на пересечении улиц Пушкина и Володарского, в зоне отключения горячего водоснабжения оказались 48 жилых домов.

Источник фото № 1 - канал «ЧП Пенза».

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Источник — фото № 2 - канал «Автохам Пенза»
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